Коммерческая скорая помощь из Петербурга пожаловалась на отсутствие масок, респираторов и защитных костюмов

Некоторые товары сильно подорожали, а какие-то, по словам медиков, вообще невозможно купить.



Частная скорая помощь «Корис» опубликовала у себя на странице в фейсбуке заявление: в компании утверждают, что для медиков сейчас очень трудно найти средства индивидуальной защиты. Так, например, стоимость одноразовых масок, как подчеркивается в заявлении, выросла в десятки раз. Одноразовые защитные костюмы тоже подорожали, но тут есть ещё и другая проблема – заказать их можно только на начало лета. Респираторов, которые в эти дни особенно необходимы врачам, вообще не купить. В «Корисе» отмечают, что сейчас полный комплект средств защиты достается только тем медикам, которые выезжают к пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

В компании призывают граждан собрать подписи с требованием обеспечить врачей всем необходимым.



В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба выпустила заявление о том, что завышения цен на медицинские маски в России не наблюдается.