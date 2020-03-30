Руководитель НИИ скорой помощи им. Склифосовского призывает более ответственно относиться к соблюдению карантинных мер

Руководитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков призывает более ответственно относиться к соблюдению карантинных мер.

По данным оперативного штаба, около 15% тяжелых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет.