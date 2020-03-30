Правительство готово оказать поддержку отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса

Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, государственная корпорация развития ВЭБ.рф в ближайшее время предоставит Сбербанку и ВТБ по 20 миллиардов рублей гарантий для кредитования малого бизнеса.
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Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, государственная корпорация развития ВЭБ.рф в ближайшее время предоставит Сбербанку и ВТБ по 20 миллиардов рублей гарантий для кредитования малого бизнеса.