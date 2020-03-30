Решение об отмене Уимблдона будет принято в среду, — заявил вице-президент Немецкого теннисного союза Дирк Хордорфф. Его цитирует телеканал «Скай Спорт». Уимблдонский турнир запланирован на 29 июня – 12 июля. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили о приостановке всех турниров до 7-го июня из-за коронавируса.
2020-03-30T10:33:00+03:00
2020-03-30T10:36:51+03:00
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10:33, 30 марта 2020
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