Решение об отмене Уимблдона будет принято в среду, — заявил вице-президент Немецкого теннисного союза Дирк Хордорфф. Его цитирует телеканал «Скай Спорт». Уимблдонский турнир запланирован на 29 июня – 12 июля. В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили о приостановке всех турниров до 7-го июня из-за коронавируса.