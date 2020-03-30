Японское правительство планирует расширить список стран, гражданам которых запрещено въезжать в Японию, — сообщает газета «Асахи» со ссылкой на информированные источники. Новые ограничения коснутся граждан США, Китая, Южной Кореи, а также жителей большинства стран Европы.

По последним данным, в Японии коронавирусом заразились более 2,5 тысяч человек. Умерли свыше 60-ти.