МВД предъявило двум сотрудникам аппарата ЛДПР обвинения в хищении денег молодежных организаций, — сообщает РИА со ссылкой на данные ведомства. Обвиняемые утверждали, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался.