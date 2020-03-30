МВД предъявило двум сотрудникам аппарата ЛДПР обвинения в хищении денег молодежных организаций, — сообщает РИА со ссылкой на данные ведомства. Обвиняемые утверждали, что тратили деньги по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался.
2020-03-30T10:32:00+03:00
2020-03-30T10:35:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615547-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...