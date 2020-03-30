62% россиян высказываются за введение предельного возраста для главы государства, — показал опрос «Левада-центра», проведенный по заказу «Открытых медиа». 35% респондентов хотят запретить занимать президентскую должность по достижении пенсионного возраста, 23% выступают за ограничение по достижении 70-ти лет, как у госслужащих, — сообщает Znak.com.
2020-03-30T10:32:00+03:00
2020-03-30T10:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 30 марта 2020
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