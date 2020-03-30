Российское правительство изменило список товаров первой необходимости

Из него, в частности, убрали табак и автозапчасти.

Правительство внесло уточнения в список товаров первой необходимости накануне вечером – это было сделано во исполнение президентского указа о нерабочей неделе из-за ситуации с коронавирусом. Как и раньше, перечень состоит из 23 пунктов, но многие были уточнены или вовсе заменены, передает «Интерфакс». Так, в обновленной версии списка не оказалось автозапчастей, компьютерного оборудования, печатных СМИ, бытовых приборов, табака и некоторых других пунктов.

Дезинфицирующие средства и предметы личной гигиены были конкретизированы – теперь в списке есть разные виды мыла и салфеток, гигиеническая маска, антисептик и другие предметы. Также власти уточнили перечень детских товаров и разных видов топлива. Наконец, там сохранились спички, свечи и товары для животных, включая корма и ветпрепараты. Региональные власти вправе изменять список по своему усмотрению.

Президент Владимир Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. В Москве и Подмосковье был введен режим всеобщей самоизоляции.