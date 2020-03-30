У врачей петербургской частной «скорой» «Корис» заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы

Где взять новые средства индивидуальной защиты, они не знают. Директор «скорой» Лев Авербах призывает пользователей устроить флэшмоб и защитить врачей. «Если мы потеряем врачей, погибнет еще больше пациентов», — предупреждает Авербах. Его цитирует издание «Фонтанка».
2020-03-30T10:31:00+03:00
2020-03-30T10:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 30 марта 2020
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