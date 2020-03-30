У врачей петербургской частной «скорой» «Корис» заканчиваются маски, респираторы и дезинфекторы

Где взять новые средства индивидуальной защиты, они не знают. Директор «скорой» Лев Авербах призывает пользователей устроить флэшмоб и защитить врачей. «Если мы потеряем врачей, погибнет еще больше пациентов», — предупреждает Авербах. Его цитирует издание «Фонтанка».