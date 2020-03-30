С сегодняшнего дня Россия временно закрывает свои границы

Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Премьер министр Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные пункты пропуска через границу России. Включая сухопутный участок границы с Белоруссией из-за коронавируса COVID-19. Отмечается, что продолжат курсировать поезда в сообщении с Калининградом. Но пересечь границы РФ смогут только граждане, проживающие в этой области. Остаются также два поезда Белорусских железных дорог Москвы и Санкт-Петербурга в города республики и обратно. Однако пересечь границу таким образом могут только граждане России. Не будут иметь проблем и граждане стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, которые оказались в России и теперь возвращаются на Родину.

Добавим, что запрет не касается работников российского МИДа и дипломатов. А также россиян, выезжающих из страны в связи со смертью близкого родственника.