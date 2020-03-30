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10:03, 30 марта 2020

На фондовых рынках вновь ухудшилась ситуация

Стоимость нефти упала ниже 20 долларов за баррель.

Нефть марки Brent падала в ходе утренней сессии в понедельник более чем на 6%. Это может привести к снижению спроса на четверть, как следствие хранилища вскоре окажутся переполнены. В результате, некоторые производители будут вынуждены прекращать добычу, отмечают аналитики. Таким образом, на основании сложившейся в мире ситуации с коронавирусом Международное энергетическое агентство прогнозирует серьезное падение спроса, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за пандемии.

В целом положение на рынках стало значительно хуже. Дешевеют акции в Азии и фьючерсы на американские фондовые индексы. Японский Nikkei рухнул на 3,54%, китайский сводный индекс потерял почти 2%.
Аналитики заключают, что рынки будут оставаться волатильными, пока не станет ясно, сколько продлятся меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Ожидалось, что ситуацию на рынке нефти улучшит возобновление сделки ОПЕК, однако переговоры не ведутся.



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