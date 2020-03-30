Два пациента скончались в столичной больнице в Коммунарке за минувшие сутки

Причины смерти еще неизвестны.

Одному из умерших было восемьдесят лет, и он в течение четырех суток содержался на аппарате искусственной вентиляции лёгких, другому было шестьдесят девять, и те же процедуры он проходил в течение последних трёх дней, — написал у себя в «Фейсбуке» главврач больницы номер сорок Денис Проценко. Он отметил, что у обоих пациентов была пневмония, а наличие у них коронавируса он назвал вероятным, наверняка это еще неизвестно.

Всего в Коммунарке сейчас содержатся семьдесят восемь человек, у которых уже точно выявили новую болезнь. Еще сто пятнадцать пациентов ожидают результатов тестов.

Вчера в оперативном штабе объявили, что в России подтвержденных случаев чуть более полутора тысяч, при этом восемь человек скончались от новой болезни, а пятьдесят девять выздоровели. Сегодняшних данных пока нет.

По данным американского исследовательского университета Хопкинса, по миру сейчас подтверждено около семисот двадцати тысяч случаев. Подавляющее большинство из них выявили в течение последнего месяца. В конце апреля людей с коронавирусом было чуть более восьмидесяти тысяч.