Во всем мире от коронавируса уже умерли около 34-х тысяч человек

Более 700 тысяч инфицированы. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения Соединенные Штаты. В Европе по количеству заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия.
2020-03-30T09:32:00+03:00
2020-03-30T09:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 30 марта 2020
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