В Иркутской области объявили о двукратном повышении зарплаты медработникам, которые лечат больных с коронавирусом

В Иркутской области власти объявили о двукратном повышении зарплаты медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусом, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медикам. В Иркутской области два подтвержденных случая заболевания.