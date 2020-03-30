В Иркутской области объявили о двукратном повышении зарплаты медработникам, которые лечат больных с коронавирусом

В Иркутской области власти объявили о двукратном повышении зарплаты медицинским работникам, которые лечат больных с коронавирусом, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Кроме того, выделено дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медикам. В Иркутской области два подтвержденных случая заболевания.
2020-03-30T09:31:00+03:00
2020-03-30T09:33:53+03:00
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09:31, 30 марта 2020
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