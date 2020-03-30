Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей

Текущий объем задолженности перед банками 2 триллиона, — сообщил ТАСС руководитель российского совета торговых центра Булат Шакиров. По его словам, торговым центрам нужна не отсрочка по выплате НДС, которую предложил Минпромторг, а отмена налогов. Также торговые центры просят реструктурировать все кредиты в банках с госучастием.