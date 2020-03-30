Президент США продлил до конца апреля ограничительные меры против распространения коронавируса

Еще неделю назад Трамп обещал отменить все ограничения к Пасхе.

Неделю назад президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что «лечение не может быть хуже болезни», имея в виду экономический ущерб от борьбы с коронавирусом, и пообещал, что 30 марта Белый Дом объявит, куда страна будет двигаться дальше.

Затем Дональд Трамп заявил, что не заразившиеся коронавирусом американцы должны вернуться на работу и что он хочет видеть церкви полные людей на Пасху. После этих слов президента фондовые индексы взлетели вверх — хотя эксперты называли невероятным сценарий, при котором социальное дистанцирование — под которое попали 230 миллионов американцев, можно отменить в середине апреля.

На сегодня в 26-ти американских штатах введен самый строгий режим социальной изоляции — не выходить из дома без первой необходимости. В американской столице Вашингтоне, Округе Колумбия, такой режим не введен, но мэрия города обязала закрыться сначала все рестораны и бары, а затем и весь частный бизнес, не относящийся к жизнеобеспечению. Глава национального института США по вирусологии Энтони Фаучи заявил накануне, что согласно моделям, уровень смертности от коронавируса в США может достигнуть 100 тысяч человек.

По состоянию на сегодня в США подтверждено больше 140,000 случаев заболевания коронавирусом, из них 2500 со смертельным исходом.