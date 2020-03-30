Изменен список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время нерабочей недели

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время нерабочей недели. Из перечня исключены печатные СМИ, табак, очки и линзы, компьютерное оборудование, а также автозапчасти, бытовые приборы, стройматериалы.
2020-03-30T09:03:00+03:00
2020-03-30T09:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 30 марта 2020
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