Изменен список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время нерабочей недели

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время нерабочей недели. Из перечня исключены печатные СМИ, табак, очки и линзы, компьютерное оборудование, а также автозапчасти, бытовые приборы, стройматериалы.