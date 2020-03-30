Коронавирус – угроза для всей цивилизации, — считает заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он обратился к россиянам в связи с началом нерабочей недели в стране.

Медведев также предупредил, что российские власти могут ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и призвал граждан внимательно отнестись к просьбе президента оставаться дома, чтобы не провоцировать массового распространения вирусной инфекции.