Медведев также предупредил, что российские власти могут ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и призвал граждан внимательно отнестись к просьбе президента оставаться дома, чтобы не провоцировать массового распространения вирусной инфекции.
2020-03-30T09:02:00+03:00
2020-03-30T09:05:17+03:00
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09:02, 30 марта 2020
Коронавирус – угроза для всей цивилизации, — считает заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он обратился к россиянам в связи с началом нерабочей недели в стране.
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