Кремль поддержал решение властей Москвы о введении всеобщего режима изоляции

Сенатор Андрей Клишас, напротив, счел новые ограничения незаконными.

В Кремле сочли оправданными принятые властями столицы новые ограничительные меры. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, на режим работы Владимира Путина последние изменения не повлияют.

Распоряжение мэра Сергея Собянина о введении всеобщего режима изоляции начало действовать сегодня и распространяется на всех жителей столицы. Покидать свои дома можно лишь по уважительным причинам, которые включают в себя, например, поездки на работу, покупки в ближайшем магазине или аптеке, а также выгул домашних животных.

В отличие от Кремля, введение новых ограничений не поддержал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, право пойти на подобные меры имеют лишь Федеральное собрание и президент. По данным источника «Русской службы Би-би-си», решение было принято Собяниным единолично. При этом эксперты-правоведы сомневаются в законности таких мер.

Всеобщий режим изоляции также был введен и в Подмосковье.