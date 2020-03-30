Ведется проверка полицейских, которые через громкоговорители информировали граждан о комендантском часе в Подмосковье

Главное управление МВД по Московской области ведет проверку в отношении полицейских, которые через громкоговорители информировали граждан о комендантском часе в Подмосковье. «На территории Московской области комендантский час не вводился. Сотрудникам полиции полагалось напоминать гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции»,— сообщила официальный представитель управления Татьяна Петрова.

С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье режим самоизоляции предписано соблюдать всем гражданам. Выходить из дома можно лишь в некоторых случаях.