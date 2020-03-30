Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе сегодняшних торгов

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже снизилась до 23-х долларов 37-ми центов за баррель. По мнению аналитиков, основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, усилит падение в ближайшие недели.
2020-03-30T08:32:00+03:00
2020-03-30T08:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 30 марта 2020
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