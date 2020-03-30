Нефть эталонных марок заметно дешевеет в ходе сегодняшних торгов

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже снизилась до 23-х долларов 37-ми центов за баррель. По мнению аналитиков, основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, усилит падение в ближайшие недели.