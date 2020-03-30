Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Медведев заверил, что в стране принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Он призвал соотечественникам готовиться к разным сценариям и назвал коронавирус угрозой для цивилизации.

С 29-го марта в Москве и Московской области действует всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, за продуктами или в аптеку. Также разрешено выгуливать домашних животных и выносить мусор.