Нефть заметно подешевела на бирже

Некоторые марки откатились в ходе торгов до значений 18-летней давности.

Нефтяные котировки сегодня поставили очередной антирекорд – стоимость барреля марки WTI на лондонской бирже ICE минувшей ночью достигала примерно 20 долларов. Последний раз нефть стоила так мало в феврале 2002 года, передает РБК. До этого ОПЕК и ряд стран, включая Россию, договорились о серьезном сокращении добычи. Это решение в итоге привело к постепенному выравниванию цен. Между тем, за последние несколько часов WTI немного отбила падение – сейчас баррель стоит около 20,5 долларов – на 5 процентов меньше, чем на старте.

В ходе сегодняшних торгов также серьезно снижалась стоимость нефти марки Brent – примерно до 23 долларов, но в последние часы котировки также показали небольшой рост. Всего же с начала года WTI обвалилась на 60%, а Brent — почти на 30%.