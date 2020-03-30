Россия с сегодняшнего дня временно закрывает границу из-за коронавируса

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мишустин. Согласно документу ограничения не будут распространяться на некоторые категории граждан, в частности, на граждан, проживающих в Калининградской области, а также россиян из самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, — сообщает Интерфакс.