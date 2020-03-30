Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома

Об этом пишет интернет-издание «Медуза». По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.

Полученный QR-код надо будет предъявлять полиции по требованию. По данным «Медузы», пока спецпропуска, которые не ограничивают передвижения, выданы только медикам.

Кто еще получит их, неизвестно. Улицы города, скорее всего, будет патрулировать полиция, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.