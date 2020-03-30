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Эксклюзив Эха 07:04, 30 марта 2020

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.

«То, что будет поголовная безработица — это невероятный сценарий. Но то, что безработица вырастет — это очевидно», — сказал он. «Экономика скукожится, но останется жизнеспособной», — считает Николаев. «Кроме того, есть фонд национального благосостояния — там огромные деньги. Может, придет время расчехлять эту кубышку, если кризис затянется», — отметил экономист.

Главной задачей властей во всех странах Игорь Николаев назвал все-таки борьбу с коронавирусом.



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