Москва и Подмосковье усиливают карантинные меры

Жителям столичного региона теперь разрешается покидать квартиры в экстренном случае, или если им надо пойти в магазин или аптеку. Выгуливать животных разрешается не дальше ста метров от дома. Главы обоих субъектов напоминают о необходимости придерживаться дистанции — 1,5 метра друг от друга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что наступившая неделя объявлена нерабочей не для того, чтобы люди отдохнули, а чтоб предотвратить массовое распространение коронавируса.

Накануне Собянин предупредил, что за соблюдением режима самоизоляции, как назвали в Москве и области новые меры, будут следить умные камеры в столице.

Источник ВВС в мэрии рассказал, что ужесточение карантинных мер изначально планировалось в конце наступившей недели, но то, что нерабочая неделя спровоцировала народные гуляния в парках, ускорило ужесточение карантинных мер.

Нерабочая неделя объявлена в России для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в России, говорил на прошлой неделе и президент Владимир Путин.

Между тем эксперты предупреждают, что у региональных руководителей нет полномочий на введение мер, о которых объявили в столичном регионе. Ограничения конституционных прав граждан в Москве и Подмосковье предусмотрены федеральным законом «О чрезвычайном положении», но оно вводится указом президента и утверждается Советом Федерации, сказал ВВС эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. Адвокаты предупреждают, что в нынешней ситуации исполняться предписания московских и подмосковных властей могут только добровольно.