Москва и Подмосковье усиливают карантинные меры

Руководство обоих регионов называет это режимом самоизоляции. Жителям столичного региона, в частности, Жителям города с сегодняшнего дня разрешается покидать квартиру только в экстренных случаях или по бытовым нуждам. О таких мерах объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Москве в ближайшие дни выходить станет возможно лишь при наличии специального пропуска. В городе развернут умную систему контроля, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Можно будет въезжать в Москву и выезжать из нее. Нельзя лишь без веской причины передвигаться по городу.

Никакого комендантского часа в Подмосковье не вводили, заверили в региональном главке полиции. Так там отреагировали на сообщения, что некоторые патрульные экипажи в подмосковных городах начали предупреждать о введении жестких мера. В социальных сетях появились видео как полицейские объявляют об этом по громкоговорителю.

В ГУ МВД по области заверили, что ищут экипаж, который сделал такое объявление. Там заверили, что полицейские должны лишь информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Некоторые патрульные машины следовали рекомендациям начальства. Как, например, в Серпухове.

Не соответствующими закону считает введенные в Москве и области ограничения сенатор-единоросс Андрей Клишас. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, которые приводит агентство ТАСС, ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, — исключительная компетенция Федерального собрания и президента.

В то же время первый зампред думского комитета по законодательству, член фракции КПРФ Юрий Синельщиков уверен, что такие меры не противоречат Основному закону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал агентству, что в Кремле поддерживают решение столичных властей и считают его оправданным.