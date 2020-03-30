Медицинские маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, напомнили в Роспотребнадзоре

По словам представителей ведомства, прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел. Они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. В воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить те, кто помогает заболевшим. Многоразовые маски, добавили специалисты, использовать повторно можно только после обработки.