Польская оппозиция призывает бойкотировать назначенные на май президентские выборы

Один из кандидатов, Малгожата Кидава-Блоньская, обвинила нынешнее руководство республики в том, что они хотят провести голосование, несмотря на пандемию. Она объявила, что приостанавливает свою избирательную кампанию. Согласно опросам, более 70% поляков выступают за перенос выборов. В то же время, правящая партия «Право и справедливость» внесла поправки в избирательный кодекс. Они позволяют людям старше 60 лет и тем, кто находится на карантине, участвовать в голосовании заочно.