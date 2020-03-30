Власти в регионах закрывают сотни салонов сотовой связи, несмотря на рекомендации Минкомсвязи

Некоторые регионы разрешили оставить по одной точке обслуживания каждого оператора в городах, но запретили при этом торговлю устройствами, пишет газета «КоммерсантЪ». Перерыв в работе розницы грозит серьезными финансовыми потерями, а трафик посетителей и продажи в салонах существенно упали еще до начала выходных, говорят эксперты.