Жители Москвы и области, кто заразился коронавирусом, бесплатно получат противовирусные препараты, заверяют власти

Также их выдадут тем, кто помогает в борьбе с инфекцией. В столице, по словам мэра Сергея Собянина, доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры. Кроме того, в обоих регионах пообещали выдать компенсацию людям, которые в нынешней ситуации остались без работы. Власти и столицы и области напоминают гражданам, что они должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.
2020-03-30T05:05:00+03:00
2020-03-30T05:07:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 30 марта 2020
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