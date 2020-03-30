Жители Москвы и области, кто заразился коронавирусом, бесплатно получат противовирусные препараты, заверяют власти

Также их выдадут тем, кто помогает в борьбе с инфекцией. В столице, по словам мэра Сергея Собянина, доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры. Кроме того, в обоих регионах пообещали выдать компенсацию людям, которые в нынешней ситуации остались без работы. Власти и столицы и области напоминают гражданам, что они должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.