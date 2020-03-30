Депутаты Мосгордумы накануне вечером приступили к обсуждению наказаний за нарушение новых ограничительных мер

Дискуссия идет в формате видеоконференции, передает агентство ТАСС. В городском парламенте сказали, что получили сотни сообщений от москвичей, о горожанах, которые нарушают рекомендации властей оставаться дома. Источник ВВС в мэрии рассказал, что ужесточение карантинных мер изначально планировалось в конце новой недели, но то, что нерабочая неделя спровоцировала народные гуляния в парках, ускорило ужесточение карантинных мер.
2020-03-30T05:05:00+03:00
2020-03-30T05:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 30 марта 2020
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