Депутаты Мосгордумы накануне вечером приступили к обсуждению наказаний за нарушение новых ограничительных мер

Дискуссия идет в формате видеоконференции, передает агентство ТАСС. В городском парламенте сказали, что получили сотни сообщений от москвичей, о горожанах, которые нарушают рекомендации властей оставаться дома. Источник ВВС в мэрии рассказал, что ужесточение карантинных мер изначально планировалось в конце новой недели, но то, что нерабочая неделя спровоцировала народные гуляния в парках, ускорило ужесточение карантинных мер.