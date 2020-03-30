Меры по борьбе с коронавирусом ужесточают в Москве и области

Жители региона теперь могут выходить из дома лишь в экстренных случаях, магазин, аптеку или выбросить мусор. Выгуливать домашних животных разрешается только в пределах ста метров от дома. Кроме того, некоторые москвичи и жители области смогут ездить на работу, однако, как предупреждают столичные власти, в ближайшее время для этого введут пропуска. О мерах воздействия для нарушителей пока не сообщается. Некоторые юристы говорят, что нововведения противоречат законодательству. В Кремле, как передает агентство ТАСС, новые шаги мэра Москвы Сергея Собянина и главы Московской области Андрея Воробьева поддержали.
2020-03-30T05:05:00+03:00
2020-03-30T05:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 30 марта 2020
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