В Мордовии из-за природного пожара сгорели пять домов

В трех из них постоянно проживали восемь человек. Никто в результате инцидента не пострадал, говорят в МЧС. По словам спасателей, в республике произошел уже второй за три дня крупный пал травы. Ранее экологи предупредили, что в России раньше обычного начались природные пожары. Как правило, в большинстве случаев главной их причиной стал человеческий фактор.