В Мордовии из-за природного пожара сгорели пять домов

В трех из них постоянно проживали восемь человек. Никто в результате инцидента не пострадал, говорят в МЧС. По словам спасателей, в республике произошел уже второй за три дня крупный пал травы. Ранее экологи предупредили, что в России раньше обычного начались природные пожары. Как правило, в большинстве случаев главной их причиной стал человеческий фактор.
2020-03-30T04:07:00+03:00
2020-03-30T04:10:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 30 марта 2020
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