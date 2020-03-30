Правительство Зимбабве узаконило хождение в стране иностранной валюты

Ее теперь можно использовать в качестве платежного средства. Как передает агентство Reuters, таким образом Центробанк южноафриканского государства надеется смягчить последствия для экономики из-за общенационального карантина. С сегодняшнего дня он будет действовать в течение трех недель. Год назад власти Зимбабве запретили хождение в стране долларов США и других валют зарубежных стран.
2020-03-30T04:07:00+03:00
2020-03-30T04:10:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 30 марта 2020
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