Крупные мировые компании в этом месяце выпустили облигации на рекордные $244 млрд

Как пишет газета Financial Times, это связано в первую очередь с экономическими проблемами на фоне эпидемии коронавируса. Компаниям приходится занимать средства. Особенно активизировался выпуск облигаций на прошлой неделе, когда финансовые регуляторы в разных странах, объявляли о мерах поддержки финансовых рынков. Только американские компании за прошлую неделю выпустили облигации на общую сумму $73 млрд.