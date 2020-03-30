Крупные мировые компании в этом месяце выпустили облигации на рекордные $244 млрд

Как пишет газета Financial Times, это связано в первую очередь с экономическими проблемами на фоне эпидемии коронавируса. Компаниям приходится занимать средства. Особенно активизировался выпуск облигаций на прошлой неделе, когда финансовые регуляторы в разных странах, объявляли о мерах поддержки финансовых рынков. Только американские компании за прошлую неделю выпустили облигации на общую сумму $73 млрд.
2020-03-30T04:07:00+03:00
2020-03-30T04:10:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615387-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...