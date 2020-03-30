Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте. А для этого нужно максимально поддержать компании. В столице и Подмосковье власти предупредили жителей чтобы те оставались дома. Выходить можно будет только ко врачу, за продуктами, в аптеки, выгулять собаку или вынести мусор. Срок действия мер не установлен. Организация «Деловая Россия» предложила ввести отрицательный налог на фонд оплаты труда, чтобы стимулировать бизнес сохранять сотрудников даже в условиях, когда они будет вынуждены простаивать.