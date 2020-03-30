Не соответствующими закону считает введенные в Москве и области ограничения сенатор-единоросс Андрей Клишас

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, которые приводит агентство ТАСС, ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, — исключительная компетенция Федерального собрания и президента. В то же время первый зампред думского комитета по законодательству, член фракции КПРФ Юрий Синельщиков уверен, что такие меры не противоречат Основному закону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал агентству, что в Кремле поддерживают решение столичных властей и считают его оправданным.