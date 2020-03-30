Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:07, 30 марта 2020

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства. Полученный QR-код надо будет предъявлять полиции по требованию. По данным «Медузы», пока спецпропуска, которые не ограничивают передвижения, выданы только медикам. Кто еще получит их, неизвестно. Улицы города, скорее всего, будет патрулировать полиция, но окончательного решения по этому вопросу пока нет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин в ходе саммита G20 по коронавирусу призвал отменить санкции в отношении пострадавших от COVID-19 стран Владимир Путин отмечал, что связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабным потрясением, чем кризис 2008 и 2009 годов…

5 111 6 15382
Блоги

Видео дня

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 55 6 7925 29.03
8читать ;смотреть
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 48 6 7016 27.03
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 106 6 16576
Новости

Обнуление президентских сроков Владимира Путина поддержала примерно половина россиян Еще столько же высказались против…

5 67 6 10441
Новости

«Роснефть» после продажи активов в Венесуэле рассчитывает на снятие американских санкций с дочерних компаний Об этом сообщил пресс-секретарь российской госкомпании Михаил Леонтьев…

5 48 6 7954
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 46 6 7618 29.03
#слушать 51:00 ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 69 6 11732
Новости

В ГД внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории РA Как передает Интерфакс, это инициатива самого кабмина…

5 37 6 6233
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5704
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 44 6 7612
Новости

ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» В ВУЗе пообещали созвать комиссию по этике с целью дать оценку его словам…

5 82 6 14975
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 38 6 6956
Новости

«Роснефть» продает венесуэльские активы российской госкомпании Взамен она получает пакет собственных акций в размере 9,6%...

5 35 6 6488
Новости

Москвичи старше 65 лет с четверга обязаны соблюдать домашний режим Такое решение приняла столичная мэрия в связи с коронавирусом…

5 28 6 5326
Новости

Власти США одобрили быстрый тест на коронавирус По данным производителя – компании Abbot Laboratories, он может показать положительный результат в течение 5 минут, а отрицательный – в течение 13...

5 29 6 5563

Популярное за неделю

Новости

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на свои источники…

5 186 6 257474
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 74 6 168838 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 33 6 9621 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 279 6 919734 26.03
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Планета на карантине: что дальше? Планета на карантине: что дальше? Главный вопрос — сколько все это продлится и можно ли сдержать пандемию, не разрушив мировую экономику…

5 47 6 106118 23.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8416016
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4426347

Сегодня в эфире