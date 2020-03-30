Российское правительство утвердило новый перечень товаров первой необходимости

Менять его могут власти в регионах, исходя из санитарно-эпидемической ситуации. Сообщается, что из новой версии исключили электрооборудование, бытовые приборы, компьютеры, стройматериалы. А еще табачные изделия и печатные СМИ.Товарами вне списка в период объявленных каникул торговать нельзя, но если хоть один из товаров попадает в перечень, торговое предприятие имеет право работать.