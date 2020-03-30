Российское правительство утвердило новый перечень товаров первой необходимости

Менять его могут власти в регионах, исходя из санитарно-эпидемической ситуации. Сообщается, что из новой версии исключили электрооборудование, бытовые приборы, компьютеры, стройматериалы. А еще табачные изделия и печатные СМИ.Товарами вне списка в период объявленных каникул торговать нельзя, но если хоть один из товаров попадает в перечень, торговое предприятие имеет право работать.
2020-03-30T03:03:00+03:00
2020-03-30T03:08:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 30 марта 2020
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