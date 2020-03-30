Государство может потерять контроль над «Роснефтью»

Как пишет газета «Ведомости», это связано с тем, что нефтяная компания продала свой бизнес в Венесуэле российскому правительству. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят. По условиям сделки компания получит на баланс одного из своих дочерних обществ почти более 9,5% собственных акций. Единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения о продаже, – это «Роснефтегаз». В этом случае доля государства в «Роснефти» составит чуть более 44%. Ранее США ввели санкции против двух ее дочерних предприятий из-за торговли венесуэльской нефтью.
2020-03-30T03:03:00+03:00
2020-03-30T03:06:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615377-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...