Новое падение цен на нефть

Снижение на бирже составило в начале торгов около 8%. Сорт WTI впервые за 18 лет опускался ниже 20 долларов за баррель. На снижение цен влияет ситуация с пандемией коронавируса, а также развал сделки по сокращению добычи. Уже через несколько дней ограничения перестанут действовать. В этой связи ряд стран предупреждали о готовности наращивать объемы производства и предложили скидку покупателям. Сама сделка ОПЕК+ развалилась, как сообщалось, из-за позиции России.