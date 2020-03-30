Новое падение цен на нефть

Снижение на бирже составило в начале торгов около 8%. Сорт WTI впервые за 18 лет опускался ниже 20 долларов за баррель. На снижение цен влияет ситуация с пандемией коронавируса, а также развал сделки по сокращению добычи. Уже через несколько дней ограничения перестанут действовать. В этой связи ряд стран предупреждали о готовности наращивать объемы производства и предложили скидку покупателям. Сама сделка ОПЕК+ развалилась, как сообщалось, из-за позиции России.
2020-03-30T03:03:00+03:00
2020-03-30T03:06:11+03:00
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03:03, 30 марта 2020
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