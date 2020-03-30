Власти США продлевают меры против коронавируса до конца апреля

По мнению американского президента Дональда Трампа, пик смертности от инфекции будет достигнут, по всей вероятности, в течение двух недель. В то же время он считает хорошим результатом прогноз смертности от 100 до 200 тысяч человек. Глава Белого дома полагает, что без правительственных мер против коронавируса в Америке скончались бы более 2 миллионов заболевших. Сейчас жертвами болезни в США стали почти 2,5 тысячи человек, заражены около 140 тысяч.
2020-03-30T03:03:00+03:00
2020-03-30T03:05:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615373-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...