Власти США продлевают меры против коронавируса до конца апреля

По мнению американского президента Дональда Трампа, пик смертности от инфекции будет достигнут, по всей вероятности, в течение двух недель. В то же время он считает хорошим результатом прогноз смертности от 100 до 200 тысяч человек. Глава Белого дома полагает, что без правительственных мер против коронавируса в Америке скончались бы более 2 миллионов заболевших. Сейчас жертвами болезни в США стали почти 2,5 тысячи человек, заражены около 140 тысяч.