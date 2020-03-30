Российские власти могут ужесточить меры для борьбы с коронавирусом

Как предупреждает зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, это случится, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Он призвал россиян сделать все, чтобы этого не произошло. В частности, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. Медведев также призвал не поддаваться панике. Бывший премьер-министр выразил уверенность, что Россия справится с экономическими трудностями, которые вызваны не только коронавирусом, но и падением цен на нефть.