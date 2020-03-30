МЧС предупреждает о снеге, метели и сильной гололедице в столице в понедельник

С утра ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Возможно усиление северного ветра местами порывами до 17 м/с. А также резкое похолодание. Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовано избегать внезапных маневров на дороге и соблюдать скоростной режим.