МЧС предупреждает о снеге, метели и сильной гололедице в столице в понедельник

С утра ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Возможно усиление северного ветра местами порывами до 17 м/с. А также резкое похолодание. Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендовано избегать внезапных маневров на дороге и соблюдать скоростной режим.
2020-03-30T02:04:00+03:00
2020-03-30T02:08:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 30 марта 2020
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