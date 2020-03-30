В России начали действовать негласные ограничения на продажу зерна внутри страны, пишет газета «КоммерсантЪ»

Производители из Сибири пожаловались изданию на задержки с оформлением сертификатов. Это парализовало отгрузки и грозит срывом контрактов с сопутствующими убытками. Участники рынка связывают эти меры с желанием чиновников обеспечить прежде всего внутренний рынок во время пандемии коронавируса. Ранее министерство сельского хозяйства предупредило о введении ограничений на экспорт пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя до 30 июня.
2020-03-30T02:04:00+03:00
2020-03-30T02:07:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 30 марта 2020
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