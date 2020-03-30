Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможном дефолте из-за коронавируса

Для международной помощи в $10 млрд Верховная Рада должна принять законопроект о земельной реформе и банках, объявил глава государства на своей странице в Facebook. Сегодня парламент, как ожидается, рассмотрит оба закона на внеочередном заседании. Ранее Зеленский объявил, что первый транш Международного валютного фонда в $2 млрд Киев может получить в течение месяца, если выполнит его условия.