Россия с сегодняшнего дня практически полностью закрыла границы

Запрет не коснулся грузового сообщения. В то же время ограничено движение через сухопутный участок российско-белорусской границы. Решение ужесточить меры принято в связи с распространением коронавируса. На прошлой неделе Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Российские компании сейчас выполняют только рейсы для возвращения сограждан домой.
2020-03-30T02:04:00+03:00
2020-03-30T02:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 30 марта 2020
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