Россия с сегодняшнего дня практически полностью закрыла границы

Запрет не коснулся грузового сообщения. В то же время ограничено движение через сухопутный участок российско-белорусской границы. Решение ужесточить меры принято в связи с распространением коронавируса. На прошлой неделе Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Российские компании сейчас выполняют только рейсы для возвращения сограждан домой.