Власти Московской области вслед за столицей ужесточают карантинные меры

В Подмосковье новые правила, которые, как и в Москве, называют режимом самоизоляции, действуют уже с вечера воскресенья. Жители региона не должны покидать свои дома, за исключением экстренных ситуаций и бытовых нужд. Как и в столице, выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что людям следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.
2020-03-30T02:04:00+03:00
2020-03-30T02:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 30 марта 2020
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