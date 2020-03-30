Власти Московской области вслед за столицей ужесточают карантинные меры

В Подмосковье новые правила, которые, как и в Москве, называют режимом самоизоляции, действуют уже с вечера воскресенья. Жители региона не должны покидать свои дома, за исключением экстренных ситуаций и бытовых нужд. Как и в столице, выгуливать домашних животных можно на расстоянии не более 100 м от дома. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что людям следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.